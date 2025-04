I risultati del weekend di Coppa Italia di arrampicata sportiva, andato in scena alla Level 24 di Casalecchio di Reno dove si è tenuta la seconda tappa stagionale per la specialità Speed e la prima per la specialità Lead. Il programma ha visto le prove Speed maschile e femminile interamente nella giornata di sabato, mentre le prove di Lead si sono divise tra sabato e domenica con qualificazioni, semifinali e finali.

Speed, vittorie per Strocchi e Rontini

La gara di speed femminile ha visto il successo di Sara Strocchi (Istrice Ravenna), che nella big final ha chiuso con il tempo di 7″53 battendo Emma Campa (Rock Dreams Roma) che invece non ha completato la prova. Eva Mengoli, in rappresentanza della On Sight SSD, ha completato il podio approfittando della partenza falsa da parte di Beatrice Anna Colli (Fiamme Oro) nella small final che metteva in palio il terzo posto. Quinto posto per la campionessa italiana in carica Giulia Randi (Esercito), che comunque rimane in alta classifica dopo il secondo posto nella prima tappa stagionale a Brugherio. Colei che in quell’occasione si era imposta, Piper Lauren Kelly, oggi era assente.

La gara maschile è stata invece vinta da Marco Rontini (Esercito) che in finale ha avuto la meglio su Matteo Zurloni (Fiamme Oro) con il tempo di 5″38 rispetto al 6″18 del secondo classificato. Un posto d’onore comunque positivo per il campione mondiale, in miglioramento rispetto alla prima uscita stagionale in Coppa Italia che l’aveva visto chiudere in quinta piazza. Terza posizione per Alessandro Giorgianni (Etna Climbing Ragalna), che nella “finalina” ha impressionato in 5″33 superando il 6″24 di Alessandro Trezzi (Asa Climbing ASD). Quinto posto per Luca Robbiati (Stone Age), che dopo il secondo posto di Brugherio ha mancato per un soffio l’accesso alle semifinali. Peggio di lui Gian Luca Zodda (Fiamme Oro), vincitore della prima tappa stagionale e non oltre i quarti di finale e il nono posto a Casalecchio.

I prossimi appuntamenti della Coppa Italia Speed sono per il 10 maggio a Pero (Milano) e per il 28 giugno a San Tomaso Agordino (Belluno). L’ultimo evento stagionale sarà il Campionato Italiano Speed, calendarizzato per il 4 ottobre ad Arco (Trento).

Lead, successi di Placci e Scolaris

La prima tappa della Coppa Italia di Lead maschile ha visto la vittoria di Giovanni Placci (Fiamme Oro), che ha avuto la meglio sul vicecampione europeo Under 18 Matteo Reusa (ASD Kuota 8.10) e Giorgio Tomatis (Esercito). Successo di autorità del campione italiano in carica, che entra nel vivo della stagione nel migliore dei modi. Meno scontato il risultato della gara femminile, con la vittoria di Ilaria Maria Scolaris (S.A.S.P. Torino) che ha preceduto le due portacolori delle Fiamme Oro Savina Nicelli e Claudia Ghisolfi. Terza posizione quindi per la campionessa nazionale uscente, ma Scolaris non è nuova a questi acuti avendo vinto la scorsa edizione della Coppa Italia assoluta e la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani. Quinto posto per la campionessa nazionale Under 20 Valentina Arnoldi (Ragni Lecco), preceduta da Matilda Liù Moar (AVS Brixen).

La Coppa Italia di Lead proseguirà nei prossimi mesi con le tappe di Pero (10-11 maggio) e Curno (14-15 giugno), prima dei Campionati Italiani del 4-5 ottobre ad Arco.