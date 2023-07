Arrampicata, Campionati italiani boulder 2023: vincono Camilla Moroni e Michael Piccolruaz

La 21enne genovese Camilla Moroni e il 27enne di Bolzano Michael Piccolruaz conquistano, sui blocchi allestiti nella palestra indoor della Vertical Climbing Community di Forlì, in finale i top e le zone utili a vincere il campionato italiano nella specialità boulder (senza corde ed imbragatura). Per la ragazza ligure è il tris dopo la vittoria di un anno fa a Roma e quella precedente a Bologna. Per l’altoatesino invece è il quarto successo dopo il primo di oramai 10 anni fa nel 2013 e i successivi del 2017 e 2019. Sul podio maschile l’argento è per il compagno di squadra Filip Schenk fino a quel momento campione in carica e che ha dovuto cedere lo scettro all’amico Micha. Bronzo invece per il trentino Pietro Vidi, classe 2002, dell’Arco Climbing. Tutto azzurro anche il restante podio femminile. Dietro la genovese al secondo posto si è piazzata infatti la 23enne di Scandiano Giulia Medici della Sport Promotion, e la cuneese Giorgia Tesio, in maglia Centro Sportivo Esercito.