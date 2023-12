Wrestling, morto a 76 anni Killer Khan: negli anni ’80 era stato rivale di Hulk Hogan e Andrè The Giant

Il mondo del wrestling piange la scomparsa di Killer Khan, uno dei primi grandi “cattivi” targati WWE negli anni ’80 quando lo sport-entertainment ha iniziato a entrare di prepotenza anche nelle case degli italiani. Masashi Ozawa, questo il vero nome del “Gigante della Mongolia” che scendeva sul ring proprio con la gimmick di un grosso guerriero proveniente appunto dalla Mongolia. Le prime grandi rivalità con Pedro Morales e Bob Buckland, ma la notorietà arriva nel 1981 quando Killer Khan intavola un lungo feudo con Andre The Giant, una delle icone del wrestling mondiale. Più tardi c’è anche tempo per una rivalità con l'”Immortale” Hulk Hogan, a cui Killer Khan prova senza successo a strappare il titolo di campione del mondo. In queste ore la notizia della morte a 76 anni, per un personaggio destinato a rimanere nella memoria collettiva di tutti gli appassionati di wrestling.