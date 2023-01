Wanda Nara si schiera con Shakira e condivide sui social la canzone contro Piqué: frecciatina a Icardi?

Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, Wanda Nara ha detto la sua in merito alla vicenda Shakira-Piqué, tornata in auge dopo la canzone rilasciata dalla star colombiana. La showgirl non poteva che schierarsi dalla parte di Shakira, che ha contestato all’ex giocatore del Barcellona un tradimento. Una storia molto simile a quella di Wanda Nara e Mauro Icardi, con un tradimento da parte del giocatore argentino a incrinare il rapporto. Sui social, dunque, l’argentina ha ripostato la canzone con un particolare riferimento alla frase “Le donne non piangono più, le donne fatturano”. Evidente il riferimento al suo ormai ex compagno Icardi.