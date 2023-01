Mondiali Qatar 2022, direttive alle emittenti: Infantino doveva essere inquadrato almeno una volta

A circa un mese di distanza dalla finale dei Mondiali di Qatar 2022, che ha consacrato l’Argentina di Lionel Messi come campione del mondo, emergono dei retroscena che riguardano il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Stando a quanto riportato dal ‘Times’, infatti, sarebbero state date delle direttive a tutte le emittenti che trasmettevano la competizione, in modo tale da inquadrare il numero uno della Fifa almeno una volta per ogni partita. Inoltre durante queste immagini Infantino non doveva essere colto in circostanze poco carine ed in particolare mentre era al cellulare.