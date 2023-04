Veglia di Pasqua in tv sabato 8 aprile: orario, canale e diretta streaming

Il programma della Veglia di Pasqua sabato 8 aprile in tv. Stasera, nella giornata che precede la domenica di Pasqua, andrà in onda la Veglia Pasquale prevista alle ore 19:45. La veglia sarà visibile in diretta tv su TV2000, canale 28 del digitale terrestre, 157 di Sky e 18 di TivùSat. Nella giornata di domenica, invece, molto ricco il programma della Santa Messa in tv e streaming.

IL PROGRAMMA COMPLETO

TV2000

ore 19:45- Veglia Pasquale