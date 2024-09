“Un canestro e una birra pagata”: i Golden Players Italia lanciano nuova iniziativa

“Un canestro e una birra pagata”: “Golden Friends on the Road” è una nuova iniziativa del gruppo dei Golden Players Italia nel mondo del Maxi Basket, quello della pallacanestro giocata dopo i 40 anni. I Golden Players sono un’associazione sportiva attiva nel mondo del Master basket, assoluti protagonisti degli ultimi due campionati europei.

La partecipazione al Campionato Europeo Esba in Portogallo nel 2023 (120 squadre partecipanti) li ha visti vincitori di due medaglie d’oro e una d’argento, con ben 8 nazionali, femminili e maschili e la partecipazione al Campionato Europeo Fimba di Pesaro nel 2024 (192 squadre partecipanti) dove hanno vinto altre cinque medaglie: due ori, un argento e due bronzi sulle 12 nazionali partecipanti. Sportface ha seguito i Golden Players Italia in quest’avventura con un canale dedicato.

Ma qual è l’idea della famiglia dei Golden? Un canestro e una birra per tutti gli atleti Golden che nei loro spostamenti, sia di lavoro che nei weekend, in giro per l’Italia possono trovare ospitalità. Il movimento di “maxi basket” dei Golden, annovera centinaia di atleti sparsi in tutta Italia dai 40 anni fino ai 70 e più, sia maschili che femminili. Tra i nostri atleti e coach master ci sono tanti che hanno calcato la serie A e grandi parquet, protagonisti di grandi matches.

Questa iniziativa è pensata per creare connessioni tra gli atleti e atlete della community Golden, sparsi in diverse città. L’idea è semplice: dato che molti viaggiano spesso per lavoro o per vacanza, perché non sfruttare queste occasioni per unirsi agli allenamenti locali e incontrare altri appassionati? I gruppi Golden in varie città si allenano più volte alla settimana e, grazie a questa iniziativa, sarà possibile sapere in anticipo giorni e orari di allenamento. Basta portare con sé la famosa Double Golden e unirsi agli altri, non solo per giocare ma anche per il “terzo tempo”, ossia il momento conviviale post-partita, solitamente davanti a una birra.

Questa iniziativa permette di fare nuove amicizie in tutta Italia, e persino oltre i confini nazionali, Dubai ed Amsterdam hanno aderito all’iniziativa, rafforzando il legame tra gli atleti e atlete della community in modo divertente e informale. Diverse città hanno aderito a “Golden Friends on the Road” e sono pronte a ospitare con entusiasmo gli atleti e le atlete in viaggio. Golden vi aspetta un canestro e una birra già pagata ovunque voi siate.