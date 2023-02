Totocalcio, la schedina del 25-28 febbraio 2023

L’agenzia delle dogane e dei monopoli di stato ha pubblicato la nuova schedina del nuovo Totocalcio per quanto concerne le partite di calcio in programma tra il 25 e il 28 febbraio. Di seguito ecco il nuovo concorso dello storico gioco a premi che permette a chi scommette sugli esiti delle partite, in base alle differenti formule scelte, di portarsi a casa cifre molto alte. Di seguito vi proponiamo la nuova schedina con gli eventi obbligatori, otto, presenti nel pannello A, e gli eventi opzionali, dodici, che trovate nel pannello B.

PANNELLO A (EVENTI OBBLIGATORI)

1. Milan – Atalanta

2. Ajaccio – Troyes

3. Celta Vigo – Valladolid

4. Juventus – Torino

5. Hellas Verona – Fiorentina

6. Lecce – Sassuolo

7. Parma – Pisa

8. Palermo – Ternana

PANNELLO B (EVENTI OPZIONALI)

9. Salernitana – Monza

10. Schalke 04 – Stoccarda

11. Bologna – Inter

12. Tottenham – Chelsea

13. Udinese – Spezia

14. Cremonese – Roma

15. Real Madrid – Atletico Madrid

16. Crystal Palace – Liverpool

17. Bayern Monaco – Union Berlino

18. Marsiglia – Paris Saint Germain

19. Siviglia – Osasuna

20. Ascoli – Benevento