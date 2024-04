Problemi in tutta Italia per i clienti TIM. Dalle ore 18:00 si stanno registrando disagi alla linea internet in tutt’Italia. I clienti non riescono a collegarsi e in questo momento il servizio è completamente down. Parecchi disagi quindi si registrano per i clienti TIM. Le segnalazioni sono arrivate in massa, a migliaia, e i tecnici sono al lavoro per cercare di ripristinare il guasto. Potrebbe volerci ancora almeno un’ora, non prima delle ore 20.