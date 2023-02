Terremoto Turchia: ancora disperso l’ex Chelsea e Newcastle Christian Atsu

Brutte notizie dalla Turchia, anche per il mondo del calcio: contrariamente a quanto riportato nei giorni scorsi dai media locali, Christian Atsu risulta ancora fra i dispersi. L’ex Chelsea e Newcastle, ghanese, oggi in forza all’Hatayaspor, era stato segnalato tra i ritrovati tra le macerie. Oggi invece, il tecnico del club, Volkan Demirel, ha fatto sapere oggi che in realtà di Atsu, così come del ds Taner Savut, non si hanno ancora notizie e che le ricerche stanno andando avanti.