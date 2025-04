Nella serata di gala che ha segnato la conclusione di Swatch Nines Snow 2025, il fondatore della manifestazione Nico Zacek ha rivelato il cambio di location per la prossima stagione. L’evento che vede coinvolti i migliori 50 atleti del mondo tra snowboard e sci volerà in Giappone, a Hokkaido, nel 2026 e poi nuovamente nel 2028. Nei due anni in mezzo, 2027 e 2029, l’organizzazione farò nuovamente ritorno a Schilthorn, in Svizzera, per continuare la piacevole tradizione con il luogo che ha ospitato i ragazzi negli ultimi 3 anni.