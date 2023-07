Sport, il Governo fa entrare in vigore la riforma Lavoro Sportivo

Il Governo targato Giorgia Meloni farà entrare in vigore da oggi un’importante misura per quanto riguarda tutto il movimento dello sport nazionale. Infatti, proprio da oggi, 1 luglio 2023 il Ministro Abodi ha firmato la riforma che prende il nome di “Lavoro Sportivo”.

In particolare la riforma abbraccia tutte le correnti sportive che si trovano sul nostro territorio nazionale. I volontari possono ricevere solo rimborsi spese documentati e devono essere assicurati per la responsabilità civile per danni che potrebbero causare a terzi. Per quanto riguarda, invece, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (compresi i soggetti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e Civili) è prevista una diversa procedura a seconda se la prestazione è svolta in forma volontaria o remunerata. In caso di prestazione svolta in modo volontario è necessaria la semplice comunicazione alla propria amministrazione da parte del collaboratore volontario. Ai fini della stipula del contratto il presiedente dell’ASD/SSD dovrà accertarsi che l’autorizzazione sia stata concessa. Premi versati da Comitati organizzatori a: Persone fisiche e ASD con ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Invariato per gli altri soggetti. Sia per i compensi sia per i premi vale il principio di cassa ai fini del relativo trattamento fiscale, ovvero la data effettiva del pagamento e non la data in cui è maturato il diritto a percepire il compenso o il premio