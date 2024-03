Scommesse: oltre 1300 partite sospette nel 2023, aumento del 9%

Nel 2023 sono state identificate 1.329 partite sospette (+9% rispetto al 2022), in 12 diversi sport e in 105 Paesi, su oltre 850mila eventi monitorati da Sportradar Integrity Services, l’unità di Sportradar che ha pubblicato il suo secondo report annuale Betting Corruption and Match-fixing in 2023. Il numero totale di partite sospette, come evidenzia agipronews, dimostra comunque che le partite truccate rappresentano una bassa percentuale negli eventi sportivi globali (lo 0,5%, e nessun singolo sport ha un rapporto di partite sospette superiore all’1%).

Lo sport con il maggior numero di incontri sospetti è il calcio con 880 segnalazioni (il 66% del totale), seguito dal basket con 205 partite sospette. Il tennistavolo si attesta a quota 70, con il tennis a 61. Da segnalare il forte aumento delle partite sospette nella pallavolo, che fa registrare un +15% rispetto al precedente report, raddoppiando il numero delle segnalazioni. Delle 1.329 partite sospette, circa la metà (667) arriva dall’Europa. La restante parte arriva da altri quattro continenti, mentre in Oceania non è stata rilevata alcuna attività sospetta. Per quanto riguarda le nazioni, il Brasile è in testa con 109 segnalazioni davanti a Repubblica Ceca e Filippine.