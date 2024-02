Sanremo 2024: calendario, programma, date, orari e tv

Tutto pronto per Sanremo 2024, il Festival della Canzone Italiana giunto alla sua settantaquattresima edizione: ecco tutte le informazioni sul calendario, il programma, le date, gli orari e la diretta tv dell’appuntamento canoro del teatro Ariston. Nella città dei fiori torna la competizione attesa da milioni di italiani e che quest’anno è allargata addirittura a 30 artisti. Sarà ancora una volta Amadeus a condurre questa edizione, che prenderà il via martedì 6febbraio e si chiuderà sabato 10 con la grande finale in cui sarà decretato il vincitore. Diretta tv ogni sera dalle ore 20.35 su Rai Uno, diretta streaming su Rai Play.

Le date e la scaletta

Si parte, come detto, martedì 6 febbraio. La serata sarà co-condotta da Marco Mengoni e vedrà l’ascolto di tutti i 30 brani in gara, che saranno votati solo dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. A fine serata si avrà una classifica provvisoria dei primi dieci artisti. In Piazza Colombo si esibirà Lazza, sulla nave Costa Smeralda ci sarà Tedua.

Mercoledì 7 febbraio riascolteremo metà dei brani, e gli artisti in gara verranno presentati dagli altri 15 Big (gli “abbinamenti” saranno estratti a sorte). Co-conduttrice sarà Giorgia, che festeggerà i 30 anni di “E poi”. Sul palco dell’Ariston saliranno Giovanni Allevi, Leo Gassmann, il cast di “Mare fuori” e la Nuova Orchestra Santa Balera per celebrare i 70 anni di “Romagna mia”. Rosa Chemical canterà in Piazza Colombo, Bob Sinclar farà ballare la nave Costa Smeralda.

Giovedì 9 febbraio in cui si esibiranno naturalmente gli altri 15 artisti, con la co-conduttrice sarà Teresa Mannino, e sul palco dell’Ariston ospiti Russell Crowe e Sabrina Ferilli. Eros Ramazzotti canterà “Terra promessa” per il 40° anniversario del suo debutto al Festival. Paola & Chiara in Piazza Colombo, Bresh sulla nave.

Venerdì 10 febbraio è la serata delle Cover: co-conduttrice Lorella Cuccarini, sentiremo 30 esibizioni degli artisti in gara che porteranno anche un ospite sul palco. Tra gli ospiti, il cast della serie “Mameli”. Gigi D’Agostino metterà i dischi sulla nave Costa, Arisa canterà in piazza. Infine, sabato 10 febbraio andremo a conoscere il vincitore: sarà Fiorello ad affiancare Amadeus, sentiremo ancora le 30 canzoni e saranno votate solo col televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute e quelle delle serate precedenti concorrono alla classifica finale, i primi tre in ordine sparso approdano alla finalissima. Nuova esibizione, televoto che fa media con i voti di stampa-tv-radio-web e demoscopica, ed ecco che si conosceranno podio e vincitore.