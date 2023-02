Sanremo 2023: Beppe Vessicchio dirige il pubblico nel surreale duetto Grignani-Arisa (VIDEO)

di Giorgio Billone 63

Clamoroso duetto tra Grignani e Arisa a Sanremo 2023: performance sopra le righe tra mancata intonazione, pochissima coordinazione tra i due, ma tanta adrenalina per una cover di Destinazione paradiso che dura all’infinito. Ma soprattutto, il pubblico del teatro Ariston va in visibilio perché ad accompagnarli come direttore d’orchestra c’è il maestro Beppe Vessicchio, attesissimo dal pubblico, che viene “diretto” proprio dallo storico direttore d’orchestra.