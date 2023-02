Sanremo 2023, Amadeus annuncia la vittoria di Marco Mengoni (VIDEO)

di Antonio Sepe 56

Il video del momento in cui Amadeus annuncia che Marco Mengoni è il vincitore del Festival di Sanremo 2023. Il talentuoso cantante ha sbaragliato la concorrenza e ha prevalso in una Top 5 tutta al maschile, aggiudicandosi la 73^ edizione della kermesse sanremese. A contendersi il successo sul palco dell’Ariston erano rimasti lui e Lazza, ma come da pronostico Amadeus ha gridato il nome di Mengoni, che trionfa con la sua “Due Vite“. In alto il filmato con l’annuncio della sua vittoria.