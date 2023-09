Problemi ai siti di scommesse oggi: impossibile fare il login

Un problema generalizzato sta colpendo tutti i siti di scommesse online. Oggi, sabato 23 settembre, sono molti i problemi riscontrati dagli utenti che vorrebbero entrare nei loro account per fare la schedina del week-end. Praticamente tutti i siti hanno problemi e, nel momento di fare il login, non fanno entrare respingendo l’utente. Il problema non è del singolo utente, ma del servizio in generale. Centinaia le segnalazioni in tutta Italia.