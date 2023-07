Premio Fair Play Menarini: si parte con talk show, Zazzaroni con Antognoni e Sacchi

Tutto pronto per il XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini, in programma da lunedì 3 luglio nella città di Firenze. Si comincia con il talk show “I campioni si raccontano”, condotto da Ivan Zazzaroni nella cornice di Piazza della Signoria, sull’Arengario di Palazzo Vecchio. Tra gli ospiti spiccano leggende del calcio come Giancarlo Antognoni e Arrigo Sacchi, ma anche campioni dell’atletica leggera quali Edwin Moses e Tommie Smith.

“Sono orgoglioso che Piazza della Signoria ospiti questa edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. I grandi campioni del mondo dello sport sono chiamati sull’Arengario di Palazzo Vecchio poiché esempi di rispetto e portatori di valori che valgono sui campi di gioco come nella vita. Ringrazio a nome di tutta la Città di Firenze Menarini che con costanza e passione porta avanti questa importante missione” ha dichiarato Dario Nardella, sindaco di Firenze.

L’evento proseguirà anche nei giorni seguenti: martedì 4 luglio spazio ai premiati, accolti nello scenario di Piazzale Michelangelo per la cena di gala; mercoledì 5 luglio si terrà invece presso il Teatro Romano di Fiesole la cerimonia di premiazione alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Protagonista anche la campionessa del nuoto Federica Pellegrini, entrata nell’Albo d’Oro del Premio lo scorso anno. “Ci attende un’edizione ricca di ospiti importanti che hanno sposato le finalità di un premio capace di guardare ben al di là del risultato sportivo” hanno detto Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini.