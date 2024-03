Pechino Express 2024 stasera in tv: orario, concorrenti e regolamento. C’è anche Fabio Caressa

L’attesa è finita, il viaggio sta per cominciare. Da questa sera, giovedì 7 marzo, cominciano le avventure di ‘Pechino Express’, reality e show condotto da Costantino della Gherardesca quest’anno affiancato da Gianluca ”Fru“ Colucci dei The Jackal. Otto coppie al via che dovranno cimentarsi nella ‘Rotta del Dragone’: sarà l’Asia la protagonista del viaggio, precisamente il Vietnam. Ecco tutte le informazioni per seguire ‘Pechino Express’ in televisione, in diretta e in differita. Con un cast che già promette scintille.

QUANDO E COME VEDERLO IN TV

Pechino Express 2024 andrà in onda da giovedì 7 marzo in prima serata in esclusiva sui canali Sky, per un totale di 10 episodi con l’ultima puntata prevista per il 9 maggio. Il canale tv di riferimento, come da due anni a questa parte, sarà ancora Sky Uno (canale numero 108 del Decoder di Sky), ma il reality sarà recuperabile e visibile anche in streaming su NOW. Le puntate saranno poi trasmesse anche gratuitamente e in chiaro, ma in differita, su TV8 (canale numero 8 del DTT).

LE OTTO COPPIE AI NASTRI DI PARTENZA

“I Caressa:” Fabio Caressa e la figlia Eleonora Caressa;

“I Pasticcieri”: i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara;

“I Fratm”: Artem e Antonio Orefice;

“I Romagnoli”: Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi;

“I Brillanti”: Nancy Brilli e Pierluigi Iorio;

“I Giganti”: Kristian Ghedina e Francesca Piccinini;

“Le Amiche”: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo;

“Italia Argentina”: Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

IL REGOLAMENTO

I concorrenti di Pechino Express potranno contare, come al solito, solo su pochi elementi di base: uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale.