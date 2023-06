Sul Nanga Parbat a 17 anni: Nima Rinji Sherpa, l’adolescente che riscrive i record dell’alpinismo

Il Nanga Parbat è uno degli ottomila più pericolosi da scalare, ma la nomea di ‘montagna assassina’ non spaventa neanche un po’ chi sulle vette più alte del mondo ci è praticamente cresciuto. È il caso di Nima Rinji Sherpa che a 17 anni è diventato il più giovane della storia a scalare il Nanga Parbat. Nella mattina dei 26 giugno 2023, “alle 7:15 ora locale (Pakistan), Nima Rinji Sherpa e il suo compagno di cordata Pasang Nurbu Sherpa hanno scalato con successo una delle montagne più tecniche e difficili del mondo, il Nanga Parbat”, ha condiviso la compagnia Seven Summit Treks, come riportato dal sito locale The Himalayan Times. Nima ha raggiunto con successo la vetta all’età di 17 anni e 68 giorni, il che lo rende il più giovane ad esserci mai riuscito. Si tratta dell’ennesimo record di un adolescente che sta scrivendo pagine indelebili dell’alpinismo. A 17 anni e 35 giorni, è diventato il più giovane alpinista al mondo a scalare la doppietta Everest e Lhotse, nonché il più giovane a scalare il Lhotse, e ancora prima aveva fissato lo stesso record per la vetta principale del Manaslu (a poco più di 16 anni). Buon sangue non mente, verrebbe da dire. Nima è infatti il figlio più giovane dell’alpinista Tashi Lakpa Sherpa.