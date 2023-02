Il programma della Santa Messa che sarà trasmessa su Canale 5 oggi domenica 12 febbraio. Sulla rete Mediaset, come di consueto verrà trasmessa la Messa della domenica in diretta tv. La celebrazione sarà visibile in diretta a partire dalle ore 10. Presente anche la visione in streaming al medesimo orario sulla piattaforma Mediaset Play.

