Messa di Pasqua oggi in tv domenica 9 aprile su Rai Uno con Papa Francesco: canale, orari e streaming

Il programma della Santa Messa di Pasqua su Rai Uno per oggi domenica 9 aprile. La Santa Messa verrà trasmessa in diretta. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 9:50, alla presenza di Papa Francesco. Successivamente sarà il momento del messaggio pasquale e della benedizione Urbi et Orbi. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play.

MESSA DI PASQUA SU CANALE 5

MESSA DI PASQUA SU TV2000

MESSA DI PASQUA CON PAPA FRANCESCO

IL PROGRAMMA



9:50 – Santa Messa

a seguire – Messaggio pasquale e Benedizione Urbi et Orbi