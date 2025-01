La Lega Nazionale Dilettanti, tramite con la propria Area di Responsabilità Sociale, in collaborazione con Figurine Forever e ANED – Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti, sostiene gli eventi dei Comitati Regionali e della Divisione Calcio a 5 dedicati alla Memoria. Tra le tante iniziative, è stata varata quella delle “Figurine della memoria”. Nel corso dell’iniziativa saranno distribuite le figurine della memoria che vogliono ricordare quei campioni del mondo del calcio che hanno trovato la morte nei campi di sterminio nazisti. Si tratta di figurine che raccontano la loro storia alle giovani generazioni e sono un monito affinché, abbracciando i valori dello sport, non si ceda mai alla banalità del male e dell’indifferenza, spiegala stessa LND.

All’evento, in programma il 29 gennaio alle 16,30 al Teatro Rossini di Roma, Piazza Santa Chiara, 14, interverranno Giancarlo Abete, Presidente LND, Riccardo Pacifici, Presidente Comunità Ebraica di Roma, Don Antonio Coluccia dell’Opera Don Giustino, Emiliano Nanni, Presidente Figurine Forever, Massimiliano Monanni, Presidente Asilo Savoia e Segretario Generale CNEL e rappresentanti dell’ANED.

“La Shoah ci ricorda l’importanza di custodire la memoria. Il calcio, con la sua capacità di unire le persone e le generazioni – spiega Luca De Simoni, coordinatore Area Responsabilità Sociale della Lega Dilettanti – può diventare un potente veicolo per tramandare ai giovani le lezioni del passato e costruire un futuro migliore. Un ringraziamento ad ANED e Figurine Forever per veicolare insieme anche quest’anno il messaggio della memoria con le figurine commemorative dei calciatori deportati.”