K-Sport, azienda innovativa italiana prima al mondo a registrare un brevetto per la match analysis, che già segue oltre 500 fra club e nazionali e più di 10mila atleti, presenta K-Fans, ovvero la maglia con sensori dedicata alle e ai non professionisti. Alla maglia è collegata un’app: chi vuole potrà condividere i propri dati in un database mondiale che sarà poi a disposizione di chi fa scouting, come ad esempio i procuratori. Si tratta di una piattaforma integrata che consente agli utenti di immergersi nel mondo dello sport in modo interattivo e personalizzato: permette di accedere a statistiche in tempo reale, contenuti esclusivi e funzionalità innovative.

Uno degli aspetti più innovativi di K-Fans è la capacità di personalizzare l’esperienza dell’utente grazie agli algoritmi intelligenti che analizzano le preferenze e forniscono contenuti su misura. Inoltre, grazie all’integrazione con dispositivi wearable di ultima generazione, si possono monitorare le proprie prestazioni sportive personali, ispirandosi direttamente ai professionisti. Il Ceo di K-Sport, Alberto Guidotti, ha dichiarato: “In questo modo la tecnologia diventa veramente inclusiva. Vogliamo contribuire a coltivare i desideri di tante giovani promesse, perché in fondo ogni ragazzo o ragazza deve correre con la speranza nel cuore e grandi sogni nella propria testa. I sensori posizionati sulla maglietta riescono a monitorare, fra le altre cose, quante accelerazioni sono state eseguite, l’intensità, la velocità, restituendo di fatto una carta d’identità in tempo reale dell’atleta“.