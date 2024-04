Fantacalcio – Udinese-Roma: cosa succede con i voti? Le possibilità

In virtù del malore accusato da Evan N’Dicka, la partita di Serie A tra Udinese e Roma è stata interrotta al 72′. Il difensore giallorosso si è accasciato al suolo, lamentando un dolore al petto, ed è stato portato via dal campo in barella, quindi in ospedale per tutti i controlli del caso. Fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita, ma le due squadre hanno comunque preferito non portare a termine la gara in quanto scosse dall’accaduto. Dopo un breve colloquio tra le due panchine e l’arbitro, è stato deciso di rientrare negli spogliatoi e interrompere definitivamente l’incontro.

Cosa succede con i voti al fantacalcio?

Come di consueto, quando una partita viene rinviata o interrotta, sono due le possibilità. Per chi non vuole attendere il recupero, che comunque non avverrà a brevissimo visto che la Roma è impegnata in Europa League, è possibile assegnare il 6 politico a tutti i giocatori. In questo caso, non saranno presi in considerazione bonus e malus maturati nei 71 minuti giocati (verrà quindi assegnato 6, ad esempio, sia ai portieri che hanno subito gol, sia a Pereyra e Lukaku che avevano segnato).

In alternativa, è possibile attendere il recupero della partita e dunque conservare voti al momento dell’interruzione, bonus e malus. In quest’eventualità, non si potrà però calcolare la giornata subito ma sarà necessario aspettare che le due squadre tornino in campo per giocare i 20 minuti più recupero che mancano.