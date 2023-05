Exor, Andrea Agnelli si dimette dal Cda. John Elkann confermato amministratore delegato

Andrea Agnelli si è dimesso in serata dal consiglio di amministrazione di Exor. L’ex presidente della Juventus, che non ha patteggiato con la Procura Federale e andrà a processo il 15 giugno per la vicenda della manovra stipendi, ha lasciato anche la holding di famiglia che controlla anche il club bianconero. E’ emerso quest’oggi dall’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti che si è tenuta ad Amsterdam oggi. Tra le delibere approvate, la conferma di John Elkann come amministratore delegato.