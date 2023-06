Avrà inizio questa sera la nuova edizione di Temptation Island. Il programma andrà in onda per sei settimane su Canale 5, nonostante le registrazioni si siano già svolte a giugno, ma dove? Fidanzati e fidanzate hanno vissuto separati per 21 giorni all’interno dell’Is Morus Relais in Sardegna, per la precisione a Santa Margherita di Pula, nella zona sud-occidentale della Sardegna.