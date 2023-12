Discorso di fine anno di Mattarella: orario e come seguirlo in tv e in streaming

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa sera terrà il nono discorso di fine anno. Il capo dello Stato parlerà a reti unificate alle ore 20.30, discorso che si potrà seguire anche in radio e sui social. Ancora una volta il Capo dello Stato non dovrebbe essere seduto alla sua scrivania, ma in piedi con le bandiere di Quirinale, Italia ed Europa alle spalle.

Tanti i temi da affrontare: Mattella tornerà sulla necessità di contrastare nel modo più deciso la violenza alle donne. E con altrettanta urgenza sottolineerà l’esigenza per donne e giovani di un lavoro dignitoso. Ma come già negli anni passati, anche in quelli più duri per un paese piegato dalla pandemia, Mattarella intende ricordare a tutti che l’Italia ha le potenzialità per superare ogni difficoltà, quando si mostra unita e quando i suoi cittadini si mostrano solidali come nel recente passato.