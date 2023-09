Coni, Malagò su Napolitano: “Piangiamo la scomparsa di un amico dello sport”

Giovanni Malagò, numero uno del Comitato Olimpico Nazionale, parla in ricordo di Giorgio Napolitano, scomparso poco fa: “Oggi piangiamo la scomparsa di un grande amico dello sport. Giorgio Napolitano è stato un nostro punto di riferimento che non ha mai smesso di farci sentire la sua vicinanza e la sua attenzione durante gli anni in cui è stato al Quirinale. Lo ricordo in particolare alla cerimonia del Centenario del Coni e quando ho avuto l’onore di consegnargli al Salone d’Onore il Collare d’Oro al merito sportivo. Momenti indimenticabili di gioia che ricorderemo per sempre. In questo momento di grande tristezza, rivolgo alla moglie Clio, e ai figli Giovanni e Giulio, a nome dello sport italiano e mio personale i più sinceri e profondi sentimenti di condoglianze“. Durante la sua permanenza al Quirinale, Napolitano ha assistito a molti eventi sportivi, tra cui la vittoria dell’Italia ai Mondiali di calcio contro la Francia. Nel 2008 consegno la prima Coppa Italia allo Stadio Olimpico, nel 2009 inaugurò i Mondiali di Nuoto. Consegnò diverse volte il tricolore a numerosi atleti in occasione dei Giochi Olimpici.