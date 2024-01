Concerto Capodanno Vienna oggi in tv: orario e come vederlo in replica e in streaming

Come da tradizione, il primo dell’anno è accompagnato dalle note del Concerto di Vienna. A dirigere l’orchestra, per la seconda volta, dopo la prova del 2019, il maestro Christian Thielemann: 64 anni, berlinese. In Italia sarà possibile seguirlo lunedì 1 gennaio alle ore 13.30 in differita su Rai2 e, alle ore 21.15, in replica su Rai5. Nella scaletta sono in programma quindici brani, nove dei quali al debutto al Concerto di Capodanno. Prevista l’esecuzione di celebri capolavori della famiglia Strauss, ma al repertorio si aggiungono anche brani di Joseph Hellmesberger, Carl Michael Ziehrer, Anton Bruckner e Hans Christian Lumbye.