Chi è Chiara Francini? Età, carriera, film, figli e quanto guadagna a Sanremo 2023

Chiara Francini è la protagonista della quarta serata del Festival di Sanremo 2023, nella quale gli artisti in gara proporranno delle cover di brani famosi con degli ospiti di eccezione. Ma chi è la co-conduttrice al fianco di Amadeus di stasera? Ecco allora un excursus su tutte le informazioni relative a età, film, carriera dell’attrice e quanto guadagna nel suo ruolo alla kermesse del teatro Ariston.

Chiara Franchini: carriera, film e tv

Nata a Firenze ne 1979, Chiara Francini è una nota attrice italiana. Figlia unica, si è laureata in lettere con 110 e lode, quindi ha studiato teatro e la sua carriera è iniziata al fianco di Max Giusti nelle trasmissioni BlaBlaBla e Stracult, nel frattempo ha cominciato a recitare in diversi film, serie tv e telefilm. Nei primi anni 2000 è protagonista di pellicole quali Una moglie bellissima di Pieraccioni, ma recita anche all’estero in un film di Spike Lee, Miracolo a Sant’Anna. Negli anni 2010 è protagonista di Maschi contro Femmine e Femmine contro Maschi, risaltando dunque nel corso della sua carriera per ruoli da commedia, anche se ha saputo alternare diversi registri di recitazione, apparendo sempre molto versatile e abile nella caratterizzazione dei personaggi. Nel 2014 diventa conduttrice di Colorado, il programma comico delle reti Mediaset, nel 2016 è al fianco di Pippo Baudo in Domenica In. Ha scritto quattro romanzi, tra il 2017 e il 2020, il suo ultimo film è del 2022, Tre sorelle per la regia di Vanzina.

Chiara Francini: vita privata, figli, altezza

Per quanto riguarda l’età, Chiara Francini ha 43 anni da poco compiuti, è alta 1.66 e pesa 60 kg. E’ del segno zodiacale del sagittario. Ha da oltre quindici anni una relazione con l’ex difensore del Genoa, Frederick Lundqvist, la coppia non è sposata e per il momento non ha figli. All’Ariston, secondo stime non ufficiali, il suo cachet dovrebbe aggirarsi intorno ai 30.000 euro per il ruolo di co-conduttrice, un gettone in linea con quello di Egonu e Fagnani.