Chi è Celine Dion, dai 200 milioni di dischi venduti alla malattia

La chiamano “Queen of Power Ballads”. E il motivo non è soggetto ad interpretazioni: Celine Dion, cantante canadese, ha venduto oltre 200 milioni di dischi in tutto il mondo. E il suo nome è di quelli da leggenda, anche se nel gennaio del 2023 la rivista Rolling Stone non la incluse nella top 200 dei cantanti della storia, scatenando critiche e polemiche non solo in Canada. Oggi è attesa anche lei tra le star della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. D’altronde, la sua popolarità non è limitata agli album come Falling Into You (1996) e Let’s Talk About Love (1997), entrambi dischi di diamante negli Stati Uniti, ma anche a D’eux (1995), popolare al punto da divenire l’album in lingua francese più venduto della storia. Insomma, in Francia Celine Dion è una star. E l’arrivo a Parigi nei giorni scorsi lo ha certificato: la moglie del capo dello Stato, Brigitte Macron, è andata a trovarla nel suo hotel, il Royal Monceau, dove a ridosso dell’ingresso si è creato rapidamente un capannello di fan.

Nel complesso sono 51 gli album pubblicati. E numerosi sono anche i riconoscimenti: tra i tanti si ricordano dodici World Music Award, cinque Grammy Award, sette Billboard Music Award, sette American Music Award. Nota anche per la sua filantropia, Celine Dion fece importanti donazioni e organizzò raccolte fondi per i danni dell’uragano Katrina, lo tsunami del 2004 e il terremoto del Sichuan nel 2008. Nel 2022 ha rivelato di soffrire di una rara malattia neurologica che le crea problemi nel canto. Per questo, nel maggio 2023, annullò il resto del suo Courage World Tour per concentrarsi sulla sua salute. Le sue condizioni mediche non le consentivano di “prepararsi e portare a termine con successo il resto del tour, che doveva svolgersi dal 26 agosto 2023 ad Amsterdam al 4 ottobre 2023 a Helsinki e proseguendo poi dal 6 marzo 2024 a Praga fino al 22 aprile 2024 a Londra”, scrisse il suo team. Secondo le informazioni di “Parisien”, la cantante canadese eseguirà “The Hymn to Love” di Édith Piaf. Una canzone che Celine Dion cantò già nel 2015, dopo gli attentati del 13 novembre.