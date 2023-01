Arresto Matteo Messina Denaro, Schillaci: “Di colpo è diventato il Far West”

In mattina ha fatto il giro del mondo la notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro, dopo trent’anni di latitanza, da parte dei carabinieri del Ros. L’operazione è avvenuta alla clinica “La Maddalena” di Palermo. Tra le persone che hanno assistito in diretta all’arresto c’era anche l’ex calciatore Totò Schillaci, che a La Repubblica ha raccontato: “Stavo aspettando di entrare, dopodiché ho visto tutti i poliziotti incappucciati entrare e ci siamo fermati. Non ho visto nulla, eravamo tutti bloccati ma di colpo è diventato il Far West“.