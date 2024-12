Prima storica vittoria per la Yuasa Battery Grottazzolina nell’anticipo della dodicesima giornata della Superlega 2024/2025 di volley maschile. La formazione marchigiana si è infatti sbloccata dopo 11 ko in altrettante partite, battendo a domicilio la MINT Vero Volley Monza con il punteggio di 3-0 (25-22, 26-24, 25-21). In quello che a sorpresa è stato una sorta di scontro di salvezza a causa dello scarso rendimento dei brianzoli, finalisti lo scorso anno ma attualmente penultimi con sole tre vittorie, è emersa a sorpresa la voglia di vincere di Grottazzolina, che finalmente è riuscita a togliere lo zero dalla propria casella dei successi nella prima giornata del girone di ritorno.

Migliore in campo per la formazione guidata da Massimiliano Ortenzi è il serbo Dusan Petkovic, che chiude con 18 punti a fine gara, mentre il bulgaro Georgi Tatarova ne aggiunge 11, così come Michele Fedrizzi. Tra le fila di Monza, che ha sofferto enormemente in ricezione, va in doppia cifra soltanto il finlandese Luka Marttila con 11 punti, mentre Ivan Zaytsev si ferma a quota 9.

Le parole dei protagonisti

Non cerca alibi a fine partita Massimo Eccheli, l’allenatore MINT Vero Volley Monza: “La partita è difficile da commentare, noi non siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Grottazzolina è più abituata di noi a questo tipo di partite, ed è stata più reattiva e caparbia. Ha giocato meglio di noi, il risultato è meritato. Ci siamo infilati in un tunnel, dal quale si esce solo con la convinzione di poter giocare meglio insieme, avendo fiducia uno nell’altro e non mollando mai“.

Il tabellino della sfida tra Monza e Grottazzolina

MINT Vero Volley Monza: Rohrs 7, Marttila 11, Beretta 9, Kreling, Di Martino, Averill 4, Gaggini (L), Zaytsev 9, Szwarc 4. N.E: Lee, Mancini, Picchio, Frascio. All. Eccheli.

Yuasa Battery Grottazzolina: Zhukouski 4, Vecchi, Demyanenko 8, Comparoni 6, Petkovic 18, Fedrizzi 11, Tatarov 11, Marchisio (L). N.E. Cubito (L), Mattei, Marchiani, Cvanciger, Schalk. All. Ortenzi

NOTE Arbitri: Gianluca Cappello, Umberto Zanussi

Durata set: 27′, 30′, 26′. Tot: 1h23′

Spettatori: 1486

MINT Vero Volley Monza: battute vincenti 3, battute sbagliate 12, muri 8, errori 18, attacco 46%

Yuasa Battery Grottazzolina: battute vincenti 9, battute sbagliate 17, muri 8, errori 23, attacco 55%

MVP: Dusan Petkovic (Yuasa Battery Grottazzolina)

Impianto: Opiquad Arena – Monza