Volley, playoff Superlega 2023/24: Trento supera 3-2 Milano in gara1 per il terzo posto, vince anche Modena

L’Itas Trentino batte 3-2 (23-25 25-18 23-25 25-19 15-11) l’Allianz Milano in gara1 della finale per il terzo posto dei Playoff Scudetto della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Vittoria in rimonta dunque per i campioni in carica, che hanno smaltito la grossa delusione per la sconfitta in semifinale per 3-2 contro Monza, dopo aver guidato la serie con un doppio vantaggio. La formazione ospite dopo i primi tre set in cui sembrava in palla, ha invece ceduto di schianto nei successivi due parziali. La serie ora si sposta in Lombardia per gara2, in programma sabato 20 aprile alle ore 20.30. Per quanto riguarda i playoff per il piazzamento al quinto posto, la Valsa Group Modena supera 3-1 (25-18 25-16 23-25 25-17) Pallavolo Padova, mentre arriva anche l’importante successo della Cucine Lube Civitanova per 3-1 sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza con un netto 3-1 (25-14 25-22 20-25 25-21). Infine arriva la secca vittoria anche della Rana Verona per 3-0 (25-23 25-15 27-25) contro Cisterna Volley. Proprio la formazione scaligera è attualmente al comando della graduatoria, a +2 su Piacenza.