Il live in diretta di Virtus Bologna-Napoli, sfida valida per la 15^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Le ultime due vittorie di fila hanno permesso alle Vu Nere di cancellare i precedenti KO contro Trieste e Trento, assestandosi come quarta forza del campionato al termine del girone di andata. Sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta in questa sfida, infatti, la posizione della squadra allenata da coach Ivanovic non cambierà: dettaglio importante soprattutto in vista della Coppa Italia. Ad ogni modo, la Virtus è anche reduce dalla bella vittoria di Eurolega contro il Baskonia, un successo che, chissà, tiene aperti spiragli fino a un mese fa impensabili in Europa.

Chi, invece, ha l’attenzione completamente rivolta al campionato è la squadra di coach Valli, che nelle ultime settimane ha dato segnali di vita. Due vittorie nelle ultime tre partite hanno rilanciato le speranze di salvezza dei campani. Non è certo contro la Virtus che deve vincere il Napoli, ma l’ipotesi di ottenere un risultato a sorpresa stuzzica certamente i partenopei, ancora alla ricerca della prima affermazione in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di domenica 12 gennaio sul parquet della Segafredo Arena, con Sportface che vi fornirà il live di Virtus Bologna-Napoli aggiornato in tempo reale.

