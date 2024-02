Volley, Champions League maschile 2024: Civitanova piega Ankara nell’andata dei quarti

Civitanova batte Ankara 3-1, 25-21 25-21 25-27, 25-22, nella sfida di andata dei quarti di finale di Volley Champions League maschile 2024. Alla TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall di Ankara, la Lube strappa i primi due set ai turchi per poi perdere ai vantaggi il terzo. Ankara naviga sull’onda dell’entusiasmo e riesce a mettere in difficoltà la squadra di Blengini anche nel quarto parziale, che però si aggiudicano i cucinieri 25-22. Una buona prestazione nel complesso della squadra marchigiana, che in campionato giocherà contro Piacenza il 25 febbraio alle 16. Ottimo risultato in ottica ritorno per Civitanova a cui, il 28 febbraio alle 20.30, basterà vincere due set per assicurarsi la qualificazione in semifinale. Lube che si trova nello spicchio di tabellone di Trento, che affronta Berlino in trasferta alle 19.30. Dall’altra parte di tabellone Piacenza se la vedrà con Wegiel alle 20.30.