VNL maschile 2024, Michieletto: “In Canada partite toste, vogliamo dare di più”

“In Canada saranno quattro partite toste contro grandi avversarie, le conosciamo bene. Veniamo poi da una buona settimana in Brasile, non solo per i risultati ma anche per il gioco espresso da parte nostra. Vogliamo sicuramente mettere un qualcosina in più, l’occasione è proprio contro queste grandi squadre a partire da mercoledì con la Francia”. A dirlo è Alessandro Michieletto che con queste parole presenta la week 2 di Volleyball Nations League maschile che vedrà gli azzurri scendere in campo contro Francia (alle 20 locali, le 2 italiane di giovedì 6 giugno), USA, Cuba e Olanda, in quella che è una settimana cruciale in chiave qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Arriviamo tutti da un periodo molto intenso, con poco tempo per recuperare, però sappiamo il motivo per cui abbiamo cominciato subito con la maglia azzurra ed è stata una scelta giusta – ha aggiunto lo schiacciatore della Trentino Volley -, anche noi volevamo e lo sapevamo, quindi abbiamo stretto un po’ i denti e siamo riusciti comunque a mettere in campo una buona pallavolo per cercare di guadagnarci questa qualificazione a Parigi”. Sono quattro i posti ancora da assegnare e l’Italia occupa al momento il secondo posto del ranking mondiale, alle spalle della Polonia. Di conseguenza gli azzurri sono saldamente in vetta nella classifica tra le nazionali non ancora qualificate a Parigi, con 123,5 punti di vantaggio sulla Serbia, che al momento sarebbe fuori dalle quattro posizioni utili.

Nessuno però intende abbassare la guardia. “Questa è una settimana molto importante – ribadisce Michieletto -, bisognerà affrontarla bene per avvicinarci all’obiettivo ancora di più di quanto lo siamo già, però cercheremo di pensare partita per partita, è importante affrontare una squadra alla volta e cercare di migliorare. Dopo il Brasile abbiamo avuto due giorni liberi per recuperare dopo la prima week di VNL. Dopo ci siamo messi subito a lavorare con doppi allenamenti per preparare, mettere benzina con i pesi, per la seconda settimana di VNL e in mezzo abbiamo messo anche delle amichevoli per mantenere il gioco, per mantenere il campo. Abbiamo giocato tutti quanti e questo è stato molto bello, molto importante. Chi si è visto meno ha dato davvero un gran contributo alla squadra, ha giocato molto bene. Le amichevoli sono state utili, ci siamo confrontati con il Canada, grande squadra, e abbiamo potuto mantenere il gioco che è quello che serve perché domani si scende di nuovo in campo”, ha concluso Michieletto.