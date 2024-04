Superlega, finale Scudetto 2023/2024: Monza batte Perugia in gara-2, serie in parità

Monza batte Perugia al quinto set, 3-2 (25-20 23-25 21-25 25-19 15-11), in gara-2 della finale Scudetto di Superlega di volley 2023/2024. Gli uomini di Massimo Eccheli, dopo aver perso il primo confronto in quattro set, sfruttano al massimo il tifo del proprio pubblico per conquistare il successo che vale il pareggio nella serie. Grande prestazione dei brianzoli, che tengono vivo il sogno Scudetto. I Block Devils di Angelo Lorenzetti non riescono a vincere anche in trasferta e ad allungare nella serie. Migliore in campo Maar con 28 punti (23 in attacco, 4 a muro e 1 in battuta). Sponda Monza, bene anche Ran con 14 punti (12 in attacco e 2 in battuta) e Loeppky con 13 punti (11 in attacco e 2 in battuta). Solo 7 punti per Galassi. Non bastano a Perugia i 24 punti di Leon (22 in attacco e 2 in battuta) e i 20 punti di Ben Tara (18 in attacco e 2 in battuta). 2 punti a muro per Simone Giannelli, che sfodera la solita grande prestazione al palleggio. Ora la serie ritorna a Perugia per gara-3, in programma giovedì 25 aprile alle 18.00. Diretta tv affidata a RaiDue e alla piattaforma volleyballworld.

