Volley, Serie A1 femminile: Scandicci vince a Novara, successi anche per Casalmaggiore e Busto Arsizio

Si è concluso il 24esimo turno della Serie A1 femminile di volley con le ultime quattro gare in programma. Nel big match di giornata tra Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci sono le toscane a imporsi con un perentorio 3-0 (25-22, 25-21, 25-14). La formazione di coach Barbolini diventa così la seconda forza del campionato davanti all’Allianz Milano, dietro all’inarrivabile e ancora imbattuta Imoco Conegliano. Novara invece rimane al quarto posto con un ampio margini sulle inseguitrici. In chiave rincorsa ai play-off arriva l’importante successo esterno della Trasportipesanti Casalmaggiore sul campo della Wash4green Pinerolo per 3-1 (25-15, 15-25, 25-14, 25-19).

Nelle retrovie arriva il successo della Uyba Volley Busto Arsizio per 3-1 (18-25, 25-20, 25-18, 25-17) sul campo della Volley Bergamo 1991. La formazione ospite mette così 9 punti di distanza in classifica dalla zona retrocessione, occupata proprio dalla formazione orobica in penultima posizione. Infine fatica ma vince anche l’Aeroitalia Smi Roma in casa contro l’Itas Trentino con il punteggio di 3-2 (25-18, 25-20, 19-25, 20-25, 15-10). La squadra capitolina si complica le cose facendosi rimontare, ma si assicura il successo al tie break portando così al sesto posto in classifica a pari punti con Pinerolo e Vallefoglia. Trento si prende così un punticino ma rimane sul fondo della classifica con due sole vittorie stagionali.