Incredibile a Novara. L’Igor Gorgonzola domina gara-2 delle semifinali dei playoff scudetto di Serie A1 di volley femminile e fa cadere l’imbattibilità di Conegliano. 25-19 25-20 25-23 il punteggio in favore delle ragazze di Lorenzo Bernardi, che fermano la serie di 50 vittorie consecutive del Dream Team allenato da Daniele Santarelli. Protagonista assoluta Tatiana Tolok (26 punti), ma prova di squadra spaziale per le Zanzare La schiacciatrice russa, schierata da opposta, chiude con 26 punti (3 ace, 2 muri) a referto e con il premio, più che meritato, di Mvp del match. Bene anche Lina Alsmeier, banda tedesca perfetta in ricezione (46% di efficienza) ed esiziale in attacco (42%), nonché autrice di 12 punti. Alla Prosecco Doc non bastano invece i 20 punti (con 5 murate) di Isabelle Haak, complice il sabato decisamente complesso della coppia Gabi-Zhu. Rimandato il sogno di Conegliano di ritoccare il proprio record di vittorie consecutive (76). Appuntamento a domenica prossima (6 aprile ore 15.20) per gara-3 in casa delle Pantere di Santarelli. “È una sconfitta giusta contro una squadra che ha giocato meglio di noi. Abbiamo commesso troppi errori al servizio e siamo stati troppo morbidi in attacco. Novara è una formazione di grande qualità. Oggi non siamo stati al livello. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto nelle ultime 50 partite, ma non possiamo pensare di vincere giocando al 50%. Per vincere gara-3 dovremo fare ben altro. La sconfitta andrà digerita perché perdere fa parte dello sport”, l’analisi di Santarelli nell’intervista post gara. “È stata una partita complicata dove non abbiamo mai espresso il nostro miglior gioco. Siamo state molto disordinate. Sapevamo che venire qui a giocare non sarebbe stato facile, ma sappiamo anche che la serie è ancora molto lunga. Torneremo a casa e studieremo i nostri errori. I nostri tifosi sanno di quanto abbiamo bisogno di loro”, le parole di Sara Fahr (Conegliano).

Il tabellino

IGOR GORGONZOLA NOVARA – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 3-0

(25-19 | 25-20 | 25-23)

Igor Gorgonzola Novara: Bosio 1, Bartolucci ne, De Nardi, Fersino, Alsmeier 10, Ishikawa 12, Mims, Bonifacio 10, Aleksic 4, Mazzaro ne, Tolok 27, Akimova ne, Squarcini, Villani ne.

All. Bernardi

Prosecco DOC Imoco Conegliano: Gabi 6, Zhu 10, Lubian, De Gennaro, Haak 20, Wolosz 2, Adigwe, Lanier 1, Lukasik, Chirichella 2, Fahr 7, Bardaro ne, Seki, Eckl ne. All. Santarelli

Arbitri: Canessa e Pozzato

Spettatori: 4000 (tutto esaurito)

Durata: 26’ | 27’ | 28’

Note: errori battuta No 6, Co 9; aces 2-7; muri 8-9

MVP: Tolok