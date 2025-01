Dopo il turno della scorsa settimana che ha definito le squadre e gli accoppiamenti per la Coppa Italia, inizia il girone di ritorno della Serie A 2024/2025 di basket. Un weekend molto importante, quindi, perché ora inizia la fase calda della stagione, in cui ormai si conoscono i valori delle squadre che cercheranno di consolidare o migliorare la propria posizione in classifica in vista del finale di campionato. Ecco, quindi, cosa ci dobbiamo aspettare da questa giornata che si apre sabato 18 gennaio con due anticipi (Reggio Emilia-Trieste e Trento-Treviso) per poi chiudersi lunedì 20 con il posticipo tra Virtus Bologna e Cremona; in mezzo, il big match tra Venezia e Olimpia Milano.

RISULTATI E CLASSIFICA

Basket, Serie A: Venezia-Milano il big match della 16^ giornata

Nella sfida del Taliercio, in programma alle ore 17 di domenica 19, gli uomini di coach Spahija andranno a caccia di un risultato importante per ritrovare quella continuità di rendimento necessaria a portarsi tra le prime otto. Dopo essere stati esclusi dalla Final Eight di coppa, infatti, rimanere fuori anche dai playoff sarebbe davvero una sorpresa in negativo per i lagunari. Gli orogranata sono reduci da tre vittorie di fila in campionato e proveranno ad allungare la striscia, anche se inevitabilmente la testa va anche all’Eurocup. La sconfitta contro il Cluj-Napoca, infatti, ha di nuovo rimesso in discussione la qualificazione ai playoff, relegando attualmente Venezia fuori dalle top-6.

Una vittoria e una sconfitta, invece, è il bilancio europeo di Milano nel doppio appuntamento di Eurolega. A preoccupare, però, è la situazione infortuni, dopo che anche Mannion è uscito nel finale della partita contro il Partizan dolorante alla caviglia per essere atterrato male. Un problema che si aggiunge a quelli che stanno tenendo fuori Nebo, Diop, Dimitrijevic e Causeur.

Spicca anche Brescia-Tortona, Virtus-Cremona il posticipo

Come anticipato, la 16^ giornata della Serie A di basket si aprirà sabato 17 gennaio alle ore 20 con la partita tra Reggio Emilia e Trieste, due squadre che hanno disputato un’ottima prima parte di stagione. In particolare, gli uomini di coach Christian, da neopromossi, si sono dimostrati una squadra solidissima in piena corsa per partecipare anche alla post season, esattamente come l’altra squadra neopromossa, Trapani. Per la Reggiana, da canto suo, si tratta dell’ennesima conferma di un progetto in crescita, rimarcato anche dalle ottime prestazioni europee. La formazione di coach Priftis, infatti, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League battendo Bonn in settimana.

Anche Tortona ha raggiunto lo stesso obiettivo eliminando il Peristeri dopo essersi aggiudicata anche gara-2 dei play-in. Ora, la squadra piemontese sarà impegnata nella suggestiva trasferta di Brescia, che comanda la classifica. La Germani, infatti, è reduce dal trionfo nello scontro diretto contro Trento della scorsa settimana, che ha determinata la squadra campione d’inverno. Un titolo fine a sé stesso, ma che diventa importante sia per indicare la costanza di risultati dei lombardi nonostante il cambio in panchina, ma anche in ottica Coppa Italia.

Infine, il turno in questione si chiuderà con l’impegno casalingo della Virtus Bologna contro Cremona. La Vanoli non è riuscita a trovare continuità dopo la vittoria contro Trento, perdendo poi come Venezia, e ora va alla ricerca dell’impresa sul campo delle Vu Nere, che potrebbero pagare qualcosa in termini di freschezza dopo il doppio impegno in Eurolega. In campionato, invece, la squadra di coach Ivanovic ha vinto le ultime tre partite consecutive.

Programma e tv 16^ giornata

Sabato 18 gennaio

Ore 20:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Pallacanestro Trieste (Dazn)

Ore 20:30 – Dolomiti Energia Trentino – Nutribullet Treviso Basket (Dazn, Eurosport 2)

Domenica 19 gennaio

Ore 12:00 – Napoli Basket – Banco di Sardegna Sassari (Dazn)

Ore 17:00 – Umana Reyer Venezia – EA7 Emporio Armani Milano (Dazn)

Ore 17:45 – Givova Scafati – Trapani Shark (Dazn)

Ore 18:15 – Germani Brescia – Bertram Derthona Tortona (Dazn, DMAX)

Ore 19:00 – Estra Pistoia – Openjobmetis Varese (Dazn)

Lunedì 20 gennaio

Ore 20:00 – Virtus Segrafedo Bologna – Vanoli Basket Cremona (Dazn, Eurosport 2)