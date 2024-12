Si riapre il caos attorno alla vicenda Calciopoli, l’ultima mossa dell’Inter manda su tutte le furie la Juventus e i propri tifosi.

Sono passati ormai oltre 18 anni e mezzo da quell’estate del 2006, tanto gloriosa e tanto cupa per il calcio italiano. La vittoria del Mondiale in Germania conquistata dai ragazzi di Marcello Lippi, a distanza di ventiquattro anni dall’ultimo Mondiale, ma anche il caso Calciopoli che mise nell’ombra tutto il sistema calcio del nostro paese.

Uno scandalo di dimensioni epocali che vide la Juventus revocata dello scudetto vinto nella stagione 2004/2005 e condannata all’ultimo posto d’ufficio in quella successiva, perdendo così lo scudetto vinto sul campo e retrocedendo per la prima volta nella sua storia in Serie B.

Vista anche la penalizzazione che fu inflitta al Milan, lo scudetto della stagione 2005/2006 fu assegnato all’Inter, arrivata terza in classifica a fine campionato ma salita al primo posto dopo le sanzioni inflitte a Juventus e Milan.

Nel corso degli anni sono stati diversi i ricorsi della Juventus per provare a riprendersi uno scudetto conquistato sul campo e toglierlo ai rivali dell’Inter. Tentativi sempre vani, ma la Juventus non ha mai mollato. Almeno fino a quest’anno.

Scudetto Calciopoli, la mossa dell’Inter fa infuriare i tifosi della Juve

L’ultimo ricorso presentato al Consiglio di Stato è rimasto in ballo fino a ottobre 2023, quando poi stesso la Juventus ha deciso di precedere con un atto di rinuncia al ricorso, desistendo dai vari tentativi e mettendo un punto finale sulla questione.

Grazie alla fine della vicenda, l’Inter ha potuto però chiedere alla Lega Serie A la coppa fisica di quello Scudetto 2005/2006. Nella sala trofei, infatti, finora il posto era rimasto vuoto, l’unica copia del trofeo prodotta era stata consegnata alla Juventus e mai più richiesta indietro. Ma adesso che la vicenda è definitivamente conclusa la coppa è presente anche nella bacheca dell’Inter insieme a tutti gli altri trofei.

Un gesto che ha riaperto vecchie ferite, facendo scoppiare di nuovo il caos tra le tifoserie delle due compagini. Sono infatti tantissimi i commenti sui social che criticano la mossa dell’Inter, mentre giustamente i tifosi nerazzurri dal loro canto pensano sia corretto esporre un trofeo comunque legittimamente riconosciuto dalla Serie A.

Insomma, anche quando sembrava potesse mettersi una pietra su tutta questa vicenda, ecco che risalgono in superficie i dissapori.