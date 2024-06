VNL maschile 2024, Michieletto: “Contro gli USA vittoria che ci voleva. Ora con Cuba altra battaglia”

“Siamo sempre stati lì a giocare il punto a punto, ad accettarlo e alla fine oggi l’abbiamo spuntata noi. Sopra 2-0, abbiamo giocato ancora più sciolti. Magari all’inizio eravamo un po’ contratti, qualche errorino, però dopo ci siamo sciolti e abbiamo giocato il terzo set e una grande pallavolo”. Questa è l’analisi di Alessandro Michieletto dopo il successo per 3-0 degli azzurri sugli Usa in Volleyball Nations League. Un risultato che avvicina ulteriormente la qualificazione olimpica grazie ai 10.31 punti conquistati nel ranking. “Questa vittoria ci voleva, sapevamo che affrontavamo due grandissime squadre forti e quindi insomma era tosta però non era facile anche perché, neanche un giorno di riposo, e siamo subito scesi in campo però abbiamo giocato bene abbiamo migliorato rispetto alla Francia parecchie fasi del nostro gioco, che è quello che conta perché noi pensiamo a quello e a migliorarlo partita dopo partita. Adesso subito in campo con Cuba tra neanche 24 ore, altra squadra tosta che sta lottando per un posto a Parigi, all’Olimpiade, come noi. Quindi sarà un’altra battaglia”, ha aggiunto l’azzurro.

Soddisfatto anche Gianluca Galassi. “È stata una vittoria di dettagli. È un risultato incredibile, è una cosa che volevamo tanto e siamo stati bravi ad andare a prendercela. Questa vittoria può pesare tanto, sinceramente non so quanti punti ci darà, ma sicuramente da quando io sono in nazionale non avevo ancora vinto con gli Stati Uniti, quindi è stata veramente qualcosa di speciale, importante per noi, per la nostra testa, ma soprattutto anche per il ranking”. Quella con Cuba, ha concluso, “sarà un’altra partita importante, con una nostra diretta avversaria, quindi cercheremo di mettere tutto l’impegno e tutta l’attenzione che abbiamo messo in questa partita per giocare un’altra partita come quella con gli Usa”.