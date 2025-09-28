Gli azzurri dell’Italia maschile di pallavolo hanno vinto il secondo titolo mondiale consecutivo: travolta la Bulgaria in finale.

Dopo la femminile, anche la nazionale maschile di pallavolo ha trionfato ai Mondiali di volley di questo 2025. Contro la Bulgaria non c’è stata storia: è stato trionfo azzurro.

Mondiali volley: la maschile trionfa in finale, Bulgaria travolta

Nelle Filippine a Pasay City nella finale dei Mondiali di volley 2025 ha trionfato l’Italia contro la Bulgaria. Il match è terminato 3-1 in favore degli azzurri.

Gli azzurri hanno vinto il primo set 25-21 e il secondo 25-17. Nel terzo set è arrivata la Bulgaria che ha reagito e ha vinto, d’orgoglio, il terzo set chiudendo 25-17. All’ultimo set però non c’è stata storia: l’Italia ha chiuso 25-10 complici anche i servizi di un super Bottolo.

Per l’Italia è stato conquistato così il quinto Mondiale della storia azzurro. E, come detto, il secondo consecutivo dopo quello vinto nel 2022 che oggi andava difeso. Detto-fatto: gli azzurri sono stati incredibili.