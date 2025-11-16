Scampoli/Bianchi rimontano e superano le messicane Torres-Gutierrez, mentre Gottardi/Orsi Toth cedono al tie-break alle neozelandesi Polley-MacDonald. Domani due match decisivi per il passaggio del turno.

Giornata intensa per le coppie azzurre impegnate ad Adelaide (Australia) ai Campionati del Mondo di beach volley. L’Italia chiude il programma con un bilancio di una vittoria e una sconfitta, entrambe maturate al termine di partite combattute.

Nel primo incontro di giornata, valido per la Pool E, Giada Bianchi e Claudia Scampoli hanno conquistato una bella vittoria in rimonta contro le messicane Torres-Gutierrez, imponendosi 2-1 (18-21, 21-12, 15-13). Dopo un avvio complicato, con il primo set sfuggito nel finale, le azzurre hanno dominato la seconda frazione e completato l’opera al tie-break, gestito con lucidità nei momenti chiave. Per la coppia italiana si tratta del successo che vale un parziale di una vittoria e una sconfitta; domani, 17 novembre alle 5.30 italiane, le attende il duello di altissimo livello contro le lettoni Tina-Anastasija.

Match dal copione opposto per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, protagoniste nella Pool I. Le azzurre, numero nove del seeding, sono state superate dalle neozelandesi Polley-MacDonald per 2-1 (21-18, 13-21, 18-16) al termine di un tie-break ricco di ribaltamenti. Dopo aver perso il primo set, Gottardi e Orsi Toth hanno reagito con autorità nel secondo, ma nel parziale decisivo – condotto spesso in vantaggio fino al 14-11 – hanno subito il ritorno avversario, sciupando anche una palla match prima di arrendersi ai vantaggi. Domani, alle 10 italiane, l’Italia si giocherà un passaggio cruciale della Pool contro le statunitensi Donlin-Denaburg.

RISULTATI E CALENDARIO – PRIMA FASE

14 NOVEMBRE

• Pool I | 02.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Monkhouse/Belanger (CAN) 2-0 (21-18, 21-17)

• Pool E | 23.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Shiba/Reika (JPN) 0-2 (22-24, 14-21)

16 NOVEMBRE

• Pool E | 00.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Torres/Gutierrez (MEX) 2-1 (18-21, 21-12, 15-13)

• Pool I | 07.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Polley/MacDonald (NZL) 1-2 (18-21, 21-13, 16-18)

17 NOVEMBRE

• Pool E | 05.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Tina/Anastasija (LAT)

• Pool I | 10.00: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Donlin/Denaburg (USA)

Orari italiani.

