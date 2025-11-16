Il Milan ha messo gli occhi su un nuovo bomber: è il giovane talento della Ligue 1. La società rossonera prepara l’assalto.

Il Milan prepara un colpo in prospettiva per il reparto offensivo. Il direttore sportivo, Igli Tare, sta lavorando in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di regalare a mister Allegri un nuovo attaccante. Tra i tanti profili monitorati dalla società rossonera sarebbe emerso un nome in particolare: si tratta di un baby fenomeno della Ligue 1 che piace anche alla Juventus. Il Milan starebbe seguendo con attenzione il giovane talento del Rennes: Kader Meïté.

Milan su Meïté: il costo dell’operazione

Kader Meïté sarebbe l’ultima idea di mercato di Igli Tare per rinforzare l’attacco del Milan. Il giovane centravanti del Rennes ha già collezionato 23 presenze ufficiali in stagione, saltandone solo una. Il giovane talento francese sta dimostrando una notevole costanza, rimarcata anche nell’ultimo impegno contro lo Strasburgo, gara in cui è andato in gol.

Con i suoi 1,92 metri, Meïté unisce presenza fisica e freddezza sotto porta, caratteristiche che lo rendono simile al prototipo del centravanti moderno che cerca il Milan. Il club lombardo non è l’unico club ad aver puntato il giovane francese: anche la Juventus avrebbe avviato un attento monitoraggio su di lui.

Il valore dell’operazione si aggira attorno agli 8 milioni di euro, una cifra che appare sostenibile per il Diavolo, soprattutto se pensata come investimento sul futuro. Il fatto che Meïté sia sotto contratto con il Rennes fino al 2028 rafforza il suo peso nel progetto: il club francese non lo lascerebbe partire facilmente, ma sa anche che il giocatore ha potenziale per diventare un grande centravanti.