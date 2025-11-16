Beppe Marotta ha scelto il nuovo difensore per l’Inter: il presidente nerazzurro è pronto a giocarsi la carta Stankovic.

L’Inter ha messo nel mirino Joel Ordoñez, giovane centrale del Club Bruges. Marotta avrebbe messo lui in cima alla lista, pronto ad un investimento importante per il futuro del club. Con i contratti in scadenza di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi a fine stagione, la società nerazzurra punta ad inserire in rosa un innesto giovane ma già maturo. Marotta sarebbe deciso a giocarsi una carta decisiva per convincere il Bruges a cedere Joel Ordoñez: si chiama Aleksandar Stankovic, nonché compagno di squadra dell’ecuadoriano al Club Bruges.

Inter in pressing per Ordoñez: lo porta Stankovic

Joel Ordoñez, nato a Guayaquil in Ecuador il 21 aprile 2004, è uno dei titolari inamovibili del Club Bruges. In questa prima parte di stagione, il difensore alto si sta confermando come uno dei centrali più interessanti del panorama europeo a suon di prestazioni di grande spessore. La sua abilità nella gestione del pallone, la lettura difensiva e la forza nei duelli aerei lo rendono un profilo ideale per l’Inter, che sta pensando a un ringiovanimento della difesa.

Il problema principale è il prezzo: il Bruges ha una valutazione elevata sul suo giovane talento, stimata oltre i 30 milioni di euro. Per rendere l’affare più sostenibile, l’Inter starebbe pensando ad un intreccio, coinvolgendo Aleksandar Stankovic. Il club nerazzurro ha ceduto il centrocampista serbo alla società belga nella scorsa estate, inserendo nell’affare delle clausole di recompra.

Stankovic é sbarcato in Belgio a titolo definitivo per 10 milioni di euro. L’Inter si è garantita una percentuale sulle futura rivendita e un diritto di recompra fissato a 23 milioni nel 2026 e a 25 nel 2027. La società meneghina, di fatto, starebbe pensando di rinunciare alle clausole di riacquisto per ottenere uno sconto sul cartellino di Ordoñez.