L’azzurro migliora di venti secondi il proprio primato e diventa il secondo italiano all-time sui 10 km su strada dopo Yeman Crippa. A Lille chiude in 27:39 e conferma uno stato di forma eccellente.

Exploit per Francesco Guerra sulle strade di Lille. L’azzurro, due settimane dopo il bis tricolore nei 10 km a Prato, firma una prestazione di altissimo livello nell’Urban Trail de Lille chiudendo in 27:39, venti secondi più veloce rispetto al personale stabilito proprio qui un anno fa (27:59).

