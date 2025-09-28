Laurienté apre le danze, raddoppia Kone. Davis prova a riaprire il match, ma nel finale arriva la zampata del giovane centrocampista Iannoni. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Grosso.

Il Sassuolo concede il bis in campionato e centra la seconda vittoria in stagione. Al Mapei Stadium i neroverdi di Fabio Grosso superano l’Udinese con un netto 3-1, trascinati dalle reti di Armand Laurienté, Ismael Koné ed Edoardo Iannoni, quest’ultimi entrambi al primo sigillo in Serie A.

Primi minuti a favore dei friulani, che ci provano con Zaniolo e Kristensen senza trovare il bersaglio. Ma all’8’ è il Sassuolo a colpire in contropiede: Pinamonti lavora palla per Berardi, assist vincente per Laurienté e sinistro preciso nell’angolo. Il raddoppio arriva subito dopo, al 12’, firmato da Koné, che salta un avversario e batte Sava con freddezza. Due episodi Var – rigori revocati prima a Zaniolo e poi a Solet – mantengono il punteggio invariato fino all’intervallo.

Nella ripresa l’Udinese cambia marcia e al 55’ trova il gol con Keinan Davis, rapido ad approfittare della respinta corta di Muric. La rete galvanizza gli ospiti, che alzano il baricentro, ma la mossa si rivela fatale: all’81’ il neoentrato Iannoni sfrutta un cross perfetto di Fadera e, con un colpo di testa preciso, chiude i conti sul 3-1.

Il successo consente al Sassuolo di salire a 6 punti e agganciare il Bologna all’undicesimo posto in classifica, mentre l’Udinese resta ferma a quota 7 al decimo posto. Nel prossimo turno gli emiliani saranno di scena al Bentegodi contro l’Hellas Verona (venerdì), mentre i bianconeri ospiteranno il Cagliari al Bluenergy Stadium (domenica).